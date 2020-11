Crédit Agricole de Touraine Poitou : le niveau de solvabilité reste très élevé

Crédit Agricole de Touraine Poitou : le niveau de solvabilité reste très élevé









Crédit photo © iStock

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2020, le Produit Net Bancaire d'activité de Crédit Agricole de Touraine Poitou progresse de 3,9% grâce à l'accroissement de la marge d'intérêt et des commissions. Le portefeuille de placements a bénéficié sur le trimestre de l'amélioration des marchés financiers permettant de reprendre les 3/4 des provisions constituées au 1er trimestre. L'ensemble du Produit Net Bancaire s'établit ainsi à 191,7 millions d'euros, en repli de 13,1%.

Les charges générales d'exploitation sont maîtrisées (-0,6%), malgré les coûts exceptionnels liés à la protection des clients et collaborateurs dans le cadre de la crise sanitaire. Les encours en défaut diminuent de -0,3 point sur 1 an à 1,98%, couverts à 62,5% par les provisions. Le coût net du risque ressort à 8 ME, avec un renforcement des provisions d'anticipations de +4,4 ME depuis le début d'année.

Le résultat net social s'établit à 31,3 ME, en baisse de -23,2 ME en l'absence de versement des dividendes de Crédit Agricole SA et de SACAM Mutualisation qui atteignaient 31,1 ME en 2019. Le résultat net consolidé en normes internationales (IFRS) s'élève à 30,3 ME impacté notamment par la réduction des plus-values latentes (non comptabilisées en normes françaises) par comparaison au 30 septembre 2019 (65,6 ME).

La mise en réserve de plus de 80% des résultats chaque année a contribué à porter les fonds propres consolidés à 2,2 milliards d'euros, au double de la crise de 2008. La Caisse régionale dispose d'un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio de 22,1% au 1er semestre pour une exigence réglementaire à 10,5%.

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou confirme ainsi sa solidité et l'utilité d'un modèle économique qui permet aux 1.500 collaborateurs et 850 administrateurs, représentant les 290.000 clients sociétaires, d'anticiper localement les situations difficiles et de détecter et soutenir les projets qui continuent à émerger.

Dans le cadre de l'épidémie et des mesures de confinement, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a multiplié les accompagnements mutualistes pour un total de 4 ME. Il accentuera encore son effort de distribution de cartes sans contact gratuites à sa clientèle fidèle. Les 17.000 artisans, commerçants et professions libérales clients continueront de profiter d'offres monétiques incluant la gratuité des solutions de vente à distance pour s'adapter au nouveau contexte qui s'est traduit par une augmentation de plus de 10% des flux acquis sur le troisième trimestre comparativement à l'an dernier.

La politique de recrutement se poursuit avec 64 collaborateurs (dont la moitié ont moins de 30 ans) ainsi que 36 contrats de professionnalisation, qui ont rejoint la Caisse régionale depuis le début de l'année. Le Conseil d'Administration a confirmé sa volonté de poursuivre son engagement sociétal sur le territoire, notamment auprès des 14.000 associations clientes, à hauteur des 1,5 ME déjà mobilisés sur l'ensemble des actions soutenues l'année dernière.