Crédit Agricole de Touraine Poitou améliore nettement le résultat net ce semestre









(Boursier.com) — Le produit net bancaire de Crédit Agricole de Touraine Poitou progresse de +22,8 millions d'euros au 1er semestre 2020, à 153,4 millions d'euros (+17,4%) avec la perception du dividende de Crédit agricole SA à hauteur de 20 ME. Ce dernier avait été suspendu dans le cadre de la réglementation au 1er semestre 2020. La marge d'intérêt bénéficie du volume d'activité crédit permettant de compenser la faiblesse des taux.

Les charges générales d'exploitation sont en légère baisse dans un contexte d'investissements maintenus dans le réseau d'agences, le digital et le renforcement du vivier de jeunes embauchés, destiné à former les conseillers avant prise de poste. Au total, 57 CDI ont été recrutés depuis le début de l'année.

Le coût du risque s'établit à 11,9 ME avec la constitution de provisions pour risques futurs à hauteur de 9,3 ME. Les encours douteux litigieux régressent à 1,71% du stock de crédit (2,05% au 30 juin 2020). Ils sont couverts à hauteur de 61,0% par des provisions affectées.

Le résultat net social de 40,4 ME double sur un an et progresse de +3,7% par rapport au 30 juin 2019, plus comparable notamment en termes de perception de dividendes au 1er semestre. Le résultat net consolidé en normes internationales atteint 44,5 ME (18,6 ME au 30 juin 2020).

La solidité financière est renforcée avec des fonds propres consolidés portés à plus de 2,3 milliards d'euros et un ratio de solvabilité à 23,2% au 30 juin, au double du minimum requis (10,5%).

Perspectives

Le modèle du Crédit Agricole allie la proximité physique et les apports du digital au service des clients. Ainsi, plus de 800 administrateurs représentant 299.000 sociétaires, 1.500 salariés et plus de 800 partenaires professionnels prescripteurs s'appuient sur un réseau de 142 agences. Le digital renforce cette relation avec 208.000 signatures à distance sur le semestre, 232.000 utilisateurs des applications "Ma Banque", "Paiement mobile" (gestion des cartes bancaires) et du "Portail client" ainsi que les solutions de E-commerce proposées aux clients professionnels (Up2Pays avec paiement par lien ou prestations de gestion de sites internet).

Fort de cette mobilisation et en s'appuyant sur la raison d'être du Groupe Crédit Agricole "Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société", les travaux de préparation du nouveau Projet d'Entreprise sont engagés pour continuer de faire la différence pour la Touraine et le Poitou.