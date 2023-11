Credit Agricole de Toulouse : A l'issue du 3ème trimestre, le résultat net s'établit à 44,2 ME

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire (PNB) du Credit Agricole de Toulouse s'élève à 194,6 ME, en baisse de 8,6% sur un an pénalisé par les revenus issus de l'activité d'intermédiation bancaire. La marge d'intérêt affiche une baisse de 28,5% en raison de l'augmentation de la charge de refinancement, du renchérissement du coût de l'épargne, tandis que la répercussion de la hausse des taux sur les crédits n'est que très progressive.

Les revenus des services évoluent faiblement de +1,4% sur un an, limités dans leur croissance par l'impact de la sinistralité sur les assurances. Le PNB de portefeuille progresse de 22% sur un an, bénéficiant de la contribution des participations supérieure à 2022.

Les charges de fonctionnement s'établissent à 134,1 ME en progression de 3,7%, traduisant notamment l'investissement dans le capital humain et les mesures de soutien du pouvoir d'achat des salariés. Cela conduit à un Résultat Brut d'Exploitation (RBE) de 60,5 ME en baisse de 27,7%.

Le taux de créances douteuses et litigieuses progresse peu à 1,25% quand il était de 1,21% à fin décembre et ne traduit pas de dégradation significative du portefeuille. Le coût du risque global s'élève à -8.4 ME, soit environ 10bp annualisés, des encours de crédits.

A l'issue de ce 3ème trimestre, le résultat net s'établit à 44,2 ME en baisse de -12,5%.