Crédit Agricole de Toulouse 31 : vif repli du résultat net au 1er trimestre 2023

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, le Produit Net Bancaire de Crédit Agricole de Toulouse 31 s'établit à 58,8 millions d'euros en baisse de -7,1% sur un an.

La composante Marge d'Intermédiation Globale s'affiche à 24,5 ME, en retrait de - 20 % par rapport au premier trimestre 2022. Elle subit l'impact défavorable d'un effet de ciseau, déjà ressenti en 2022 et qui s'accentue en 2023.

Les charges de fonctionnement sont maîtrisées, dans un contexte inflationniste, avec une hausse de + 3,8 % à 44,4 ME.

Le coût du risque affiche une dotation nette de 1,2 ME avec un risque crédit et juridique qui reste mesuré à 1 ME et des provisions collectives à 0,2 ME représentant une couverture prudente des risques de la Caisse régionale. L'évolution favorable du coût du risque sur la période peut aussi s'expliquer par le caractère très protecteur des pratiques du système bancaire français, qui offre à sa clientèle des crédits pour l'essentiel à taux fixe et les protège ainsi des effets de la forte hausse des taux en cours.

Au 31 mars 2023, le résultat net s'établit à 8,7 ME (13,1 ME au 31 mars 2022), après un impôt sur les sociétés de 4,4 ME. Il recule de -34%.

Les fonds propres prudentiels s'élèvent à 1,074 milliard d'euros. La solidité de la Caisse régionale est renforcée avec un niveau de ratio de solvabilité de 22% et un ratio de levier de 7,8% largement supérieurs aux exigences réglementaires en vigueur. Le ratio de liquidité Bâle III (LCR) calculé sur la moyenne des 12 mois de ses différentes composantes s'élève à 147,4% (160,15% au 31 décembre 2022).

L'Assemblée Générale du 29/03/2023 a approuvé la rémunération du CCI avec un dividende de 3,32 euros. Il a été distribué le 20 avril 2023.

Perspectives

CRCAM Toulouse 31 entend "être créateur de liens, acteur et facilitateur pour tous d'un avenir durable au service de ses territoires".

La Caisse régionale de Toulouse 31 annonce un manifeste coopératif illustrant à la fois sa stratégie et sa trajectoire sur le long terme, en adéquation avec ses valeurs mutualistes. Fondé autour de 5 piliers, ce manifeste "anime le Crédit Agricole Toulouse 31 dans ses actions pour contribuer au monde de demain".