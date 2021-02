Crédit Agricole de Toulouse 31 : net repli des bénéfices annuels

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de Crédit Agricole de Toulouse 31 résiste avec une baisse limitée de -0,6% sur un an, à 252 millions d'euros . Les charges de fonctionnement enregistrent une baisse de -0,4% sur un an, à -169,3 ME.

Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'établit à 82,7 ME (83,6 ME en décembre 2019).

Le coût du risque crédit augmente de +64,9% passant de 5,4 ME à 8,9 ME. Dans un contexte d'incertitude, les provisions collectives ont été augmentées de 10 ME, notamment pour intégrer un scénario plus adverse d'évolution de certaines filières. Le taux de Créances Douteuses et Litigieuses (CDL) en capital sur encours est au plus bas à 1,43%.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social s'établit à 50,4 ME (66,8 ME au 31 décembre 2019). Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé s'affiche à 35,4 ME (64,9 ME au 31 décembre 2019).

Le PNB IFRS n'intègre pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre, alors que les distributions habituelles de la SAS Rue La Boétie enregistrées en PNB en 2019 expliquent pour une partie l'écart entre le PNB en normes françaises et le PNB IFRS et la variation constatée entre 2019 et 2020.

Une situation financière robuste

Les fonds propres prudentiels s'élèvent à 996 ME. Les ratios Bâle III de solvabilité, et de levier estimés respectivement à 20,32% et 7,74% sont largement supérieurs aux exigences règlementaires en vigueur. Le LCR calculé sur la moyenne des 12 mois de ses différentes composantes s'élève à 128,3% (167,5% au 31 décembre 2020).

Avec un ratio crédits/collecte bilan de 116,6%, la situation en liquidité est également confortable soutenue par la forte progression des dépôts clientèle sur la période et un large accès à la ressource TLTRO auprès de la BCE.