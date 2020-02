Crédit Agricole de Toulouse 31 maintient sa solidité financière

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, le Produit Net Bancaire de Crédit Agricole de Toulouse 31 croît de +2,2% à 253,6 millions d'euros. Sur un an, les commissions, en augmentation de 7%, sont fortement contributrices, en lien avec une activité commerciale tonique et une baisse de la sinistralité sur le compartiment des assurances. La marge d'intermédiation globale, en baisse contenue de 1,2%, résiste bien grâce à des volumes de réalisations de crédits qui amortissent en partie l'effet négatif des taux bas. Cependant, les charges de fonctionnement pèsent de 170 ME, en hausse de +4,5%.

Le RBE s'établit à 83,6 ME, en baisse de -2,2%. Le coût du risque reste maîtrisé, affichant une baisse sur un an.

Le résultat net social s'établit à 66,8 ME, en légère croissance de +0,2%. Le résultat net part du groupe consolidé est de 64,8 ME, en hausse de 27,4%.

Les fondamentaux de la Caisse régionale reflètent sa solide situation financière avec des fonds propres prudentiels qui progressent de 6,4% sur un an. Les ratios estimés Bâle III de solvabilité et de levier ainsi que le ratio de liquidité sont supérieurs aux exigences règlementaires en vigueur. Le LCR calculé sur la moyenne des 12 mois de ses différentes composantes s'élève à 112,91%. Il est de 111,72% au 31/12/2019.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée générale du 31 mars 2020 le versement d'un dividende de 4,37 euros par titre aux porteurs de CCI.