Crédit Agricole de Toulouse 31 : le résultat net recule en 2023

(Boursier.com) — En 2023, le Produit Net Bancaire (PNB) de Crédit Agricole de Toulouse 31 s'élève à 245,6 ME, en baisse de -6,9% sur un an pénalisé par la réévaluation des passifs plus rapide que celle des actifs dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

La marge d'intérêt affiche une baisse prononcée de -29,5% en raison de l'augmentation de la charge de refinancement, du renchérissement de la rémunération de l'épargne de nos clients et de l'inertie à la hausse des taux des nouveaux crédits.

Le revenu des investissements pour compte propre progresse de 31,8% sur un an, bénéficiant d'un dividende de la SAS Rue La Boétie supérieur à 2022. Les charges de fonctionnement affichent une hausse contenue de 2,3% dans un contexte inflationniste et s'établissent à 179,8 ME.

Le Résultat Brut d'Exploitation est de 65,8 ME, en baisse de -25,4%. Le coût du risque affiche une dotation nette de -7,5 ME avec des provisions individuelles traduisant une bonne anticipation des risques. Sur le plan des risques crédit, le taux de défaut au 31 décembre 2023 s'établit à 1,29%. Dans un contexte économique devenu moins favorable, la Caisse régionale a su maintenir un taux de défaut très bas, nettement inférieur à celui du marché.

Le résultat net 2023 s'établit à 49,5 ME en baisse de -2,6%.

La structure financière de la Caisse régionale confirme sa solidité avec des fonds propres prudentiels qui s'établissent à 1,102 milliard d'euros au 31 décembre 2023. Le ratio de solvabilité est estimé à fin décembre à 22,8% et le ratio de levier est estimé à 7,9%. Tous les indicateurs de suivi de liquidité sont respectés par la Caisse régionale au 31 décembre avec d'un côté ses limites internes d'endettement et de l'autre le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois qui s'élève à 116,3% pour une exigence réglementaire de 100%.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale du 28 mars 2024, le versement d'un dividende de 3,24 euros par titre aux porteurs de CCI.