Crédit Agricole de Toulouse 31 : le bénéfice net remonte à 49,5 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de Crédit Agricole de Toulouse 31 s'établit à 154,6 ME en progression de 17,8%. Il tient d'une part, à la bonne activité sur les commissions et d'autre part, à des éléments non récurrents sur la marge d'intérêt. Cette dernière est en hausse de 12,5%, favorisée par une importante reprise de la provision Epargne Logement. La conjoncture de taux d'intérêts pèse cependant sur les activités d'intermédiation. Le taux d'usure en vigueur limite la répercussion de la hausse des taux observée sur les marchés financiers dans nos barèmes.

Le bon niveau d'activité commerciale se traduit par une hausse des commissions de +16,6% sur un an notamment sous l'effet d'une tonicité de l'activité Assurance et du haut niveau d'activité des commerçants sur les moyens de paiements. Bénéficiant du versement du dividende SAS Rue La Boétie, en augmentation sensible, le PNB Fonds Propres progresse de 7 ME sur un an.

Le coût du risque affiche une dotation nette de -7,3 ME à un niveau maîtrisé (-3,6 ME au 30 juin 2021). Le taux de défaut reste à un niveau très bas de 1,18%.

A l'issue de ce 1er semestre, le résultat net s'établit à 49,5 ME (30,4 ME au 30 juin 2021).