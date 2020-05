Crédit Agricole de retour sur les 8 euros

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Crédit Agricole rebondit de 4,5% ce mercredi, de retour sur les 8 euros, dans un marché qui continue de se détendre au rythme du déconfinement des deux côtés de l'Atlantique. Parmi les dernières notes de brokers, Morgan Stanley a ajusté son cours cible de 11 à 10 euros, tout en restant à 'surpondérer' sur le dossier, tandis qu'AlphaValue a ramené son avis de 'vendre' à 'réduire', mais avec un objectif de cours porté de 5,45 à 7,29 euros.

Sur les trois premiers mois de l'année, la banque verte a dégagé un bénéfice net part du groupe de 638 millions d'euros, contre 763 ME sur la même période en 2019, pour un produit net bancaire de 5,2 MdsE, en hausse de 7,1%. Le coût du risque, qui inclut les provisions, ressort à 621 ME contre 225 ME au premier trimestre l'an dernier.

Les niveaux de provisionnement ont été calibrés par l'établissement pour prendre en compte la dégradation "brutale" de l'environnement dans les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises en prenant en compte les spécificités de secteurs comme le tourisme, l'automobile, l'aéronautique, le textile, la distribution, l'énergie ou la "supply chain", détaille le groupe. A noter par ailleurs la bonne performance de la Banque d'investissement, qui contrairement à la BNP et à la SG, est parvenue à améliorer ses performances au cours d'une période extrêmement chahutée...