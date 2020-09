Crédit Agricole d'Ile-de-France : nomination de Philippe Carpentier

(Boursier.com) — Depuis le 1er septembre 2020, Philippe Carpentier est Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole d'Ile-de-France. Il occupait précédemment le poste de Directeur Général Adjoint au Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne.

Philippe Carpentier, 58 ans, est ancien élève de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, section Service Public. Il est titulaire d'une maîtrise de Droit Européen de Paris I Panthéon-Sorbonne et d'une maîtrise d'Histoire à Paris IV Sorbonne. Il a débuté sa carrière en 1986 en tant que chargé de mission auprès du Maire de Joinville-le-Pont.

En 1988, il devient inspecteur, puis chef de mission à la Direction de l'Inspection Générale et Audit de la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA). Il prend la responsabilité de la division collecte/crédit du service gestion actif/passif de la Direction de la Gestion Financière de la CNCA en 1994.

En 1997, il est nommé adjoint au Directeur Financier chez PREDICA, la filiale d'assurance-vie du Groupe Crédit Agricole.

De 2000 à 2004, il rejoint le Crédit Agricole Brie-Picardie en tant que Directeur Financier, puis Directeur Financier et Grands Comptes.

Il intègre ensuite le Crédit Agricole d'Ile-de-France en 2004, avec les fonctions de Directeur des Risques et du Contrôle Permanent, puis le poste de Directeur du Développement du Crédit en 2007 et enfin le poste de Directeur en charge de la Coordination des projets Maille-Maillage et Agence 2015 en 2013.

Depuis 2014, il occupait le poste de Directeur Général Adjoint Fonctionnement au Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne.