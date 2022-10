Crédit Agricole d'Ile-de-France et Gameward renouvellent leur partenariat

(Boursier.com) — Crédit Agricole Ile de France et Gameward renouvellent leur partenariat pour 3 ans. En renouvelant son partenariat avec GameWard, le Crédit Agricole d'Ile-de-France renforce son engagement auprès du club esport professionnel récemment demi-finalistes pour les EU Masters (la ligue européenne de League Of Legends). Son objectif est de renforcer l'ancrage local de la banque régionale tout en permettant à ses clients et aux fans de vivre des moments uniques à la GameWard House ou lors des compétitions. Ce partenariat participe également à la conquête et la fidélisation de sa cible jeune avec la promotion de son offre dédiée : GlobeTrotter.

Ce partenariat s'articule donc autour de 4 missions essentielles : accélérer le développement de la pratique amateur du gaming en Île-de-France ; répondre aux enjeux sociétaux qui gravitent autour du jeu vidéo ; soutenir et accompagner les jeunes talents franciliens dans leurs projets d'avenir ; transmettre les bonnes pratiques et les connaissances des professionnels de l'esport aux jeunes joueurs.