Crédit Agricole d'Ile-de-France : du nouveau avec RAISESHERPAS

Crédit Agricole d'Ile-de-France : du nouveau avec RAISESHERPAS









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — RAISESHERPAS, le fonds de dotation du Groupe RAISE, annonce, en partenariat avec le Crédit Agricole d'Ile-de-France, son soutien à 5 nouvelles startups - Hemea, Phenix, MyTraffic, Cubyn et Pandacraft - à travers son Prêt Expansion, un prêt non dilutif et sans garantie lancé il y a tout juste un an afin de soutenir le développement de scale-ups.

RAISESHERPAS, à travers sa filiale RAISE Expansion, et le Crédit Agricole d'Ile-de-France, lançait, il y a un an, le prêt Expansion. Ce prêt de 200 KE à 500 KE sans garantie, s'adresse aux entreprises franciliennes innovantes réalisant un chiffre d'affaires situé entre 1 et 10 millions d'euros, afin de permettre aux entrepreneurs de renforcer leur solidité financière tout en préservant leur autonomie.

Après l'étude de plus de 30 dossiers, le comité de sélection du Prêt Expansion a choisi les startups hemea, Phenix, MyTraffic, Cubyn et Pandacraft, portant à 10 le nombre d'entreprises soutenues par le prêt Expansion en un an...