Crédit Agricole d'Ile-de-France : du mouvement

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration du Crédit Agricole d'Ile-de-France, réuni le 31 mars 2022, a retenu la candidature de Monsieur Guillaume VANTHUYNE pour devenir son futur Président à compter de ce jour. Il succède ainsi à Monsieur Étienne de Magnitot, atteint par la limite d'âge.

Guillaume VANTHUYNE, 52 ans, marié, 3 enfants, titulaire d'un diplôme d'ingénieur Unilasalle Beauvais et auditeur IHEDN, est agriculteur dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français situé dans le Val d'Oise. Il préside depuis 2007 la coopérative agricole SICAE-VS. Il est investi dans les instances du Crédit Agricole d'Ile-de-France depuis plus de 15 ans. D'abord en tant qu'Administrateur de Caisse locale en 2007 puis Président de la Caisse locale de Marines en 2009. Il occupa ensuite plusieurs mandats au niveau régional : Membre du comité d'instruction du fond de dotation de Crédit Agricole Ile de France Mécénat (2012), Administrateur de la Caisse régionale (2015), Président du comité régional de Cergy, Président du fond de dotation Crédit Agricole Ile-de-France Mécénat et Vice-Président de la Caisse régionale(2018) puis Président (2022).