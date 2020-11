Crédit Agricole d'Ile-de-France accompagne ses clients franciliens dans la crise

(Boursier.com) — Face à une crise inédite qui touche tous les secteurs économiques, les commerçants et entrepreneurs franciliens sont particulièrement impactés par ce deuxième confinement. Le Crédit Agricole Ile de France continue à se mobiliser en proposant des solutions et un accompagnement personnalisé à ses 160.000 clients Professionnels et Entreprises franciliens.

La banque régionale reste présente au quotidien grâce à son réseau de 275 agences de proximité qui reste ouvert. Elle réalise des diagnostics d'activité auprès de tous ses clients Commerçants pour leur apporter les solutions les plus adaptées. Quel que soit le secteur d'activité, le Crédit Agricole d'Ile-de-France, grâce à la plateforme CA Mon Commerce, propose à ses clients de digitaliser leur boutique.

Solutions bancaires

L'établissement financier continue d'apporter aux entrepreneurs des solutions bancaires adaptées. Crédit Agricole d'Ile-de-France a déjà accordé 6.560 Prêts Garantis par l'Etat (PGE) pour un montant de 580 millions d'euros.

La banque propose aussi des pauses d'échéances de crédits. Ainsi, 8.300 suspensions de crédit ont déjà été mises en place depuis mars dernier. Crédit Agricole d'Ile-de-France continue d'ailleurs à rechercher -au cas par cas avec ses clients- les solutions adaptées à leur besoin de trésorerie lorsque leur activité est impactée.

Crédit Agricole d'Ile-de-France a également choisi de rembourser l'abonnement monétique : 6.600 commerçants ont été remboursés de leur cotisation de location de leur Terminal de Paiement Electronique (TPE).