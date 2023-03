Crédit Agricole d'Île-de-France accélère sa stratégie de Data Collaboration

(Boursier.com) — Grâce à un partenariat data opéré par Weborama, Crédit Agricole d'Île-de-France peut exploiter les données d'un grand acteur du marché immobilier pour enrichir son CRM et hyper personnaliser ses actions marketing et relationnelles.

Client CDP de Weborama depuis 2020, le Crédit Agricole d'Île-de-France profite du partenariat entre l'adtech et un promoteur immobilier leader en France.

L'ensemble des données first party de ce dernier sont croisées quotidiennement avec celles du Crédit Agricole d'Île-de-France dans une Data Clean Room spécialement mise en place, qui garantit la totale sécurité des données et respecte les problématiques du secret bancaire. Contrôlée par le promoteur et la banque, elle s'intègre dans l'écosystème technologique de Weborama, puisqu'elle est compatible par défaut avec la CDP Weborama et connectée à la majorité des outils du marché. Un dispositif conforme au RGPD, le recueil des données ayant obtenu le consentement des utilisateurs.