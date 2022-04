Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis signent les accords-cadres de leur partenariat

(Boursier.com) — CA Consumer Finance et Stellantis ont signé des accords définitifs prévoyant la création d'un leader européen de la LLD automobile et la reprise par CA Consumer Finance de 100% du capital de FCA Bank et de Leasys Rent. D'un côté, les accords-cadres prévoient la création par les deux partenaires d'un leader européen de location longue durée (LLD) automobile par la mise en commun de Leasys et de Free2Move Lease. Aujourd'hui, Leasys (363 000 véhicules en flotte fin 2021) est filiale de LLD de FCA Bank, leader de son marché en Italie, et Free2Move Lease (444 000 véhicules en flotte), opère l'activité LLD de Stellantis pour les marques PSA et Opel. Détenu à parité par CA Consumer Finance et Stellantis, ce nouvel acteur multimarques de la LLD s'adressera à toutes les clientèles, entreprises et particuliers, dans dix pays européens, et ambitionne de développer une flotte de plus d'un million de véhicules d'ici à fin 2026. Ce partenariat exclusif entre CA Consumer Finance et Stellantis leur permettra d'intégrer immédiatement le top 5 des acteurs en Europe.

Par ailleurs, CA Consumer Finance reprendra 100% du capital de FCA Bank et de Leasys Rent, avec l'ambition d'en faire un acteur paneuropéen du financement automobile, de la location et de la mobilité, avec un objectif de 10 milliards d'euros d'encours en 2026.

La mise en oeuvre des opérations envisagées devrait intervenir au premier semestre 2023 après l'obtention des autorisations requises de la part des autorités de concurrence et des régulateurs compétents. L'impact de l'opération sur le CET1 de Crédit Agricole sera globalement neutre. Les conditions financières de cette opération permettront également à CA Consumer Finance de maintenir un niveau de résultat élevé jusqu'à l'atteinte des objectifs en 2026.