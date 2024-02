Crédit Agricole Consumer Finance annonce son intention d'acquérir Pledg

(Boursier.com) — L 'acquisition de Pledg par Crédit Agricole Consumer Finance va permettre à la fintech, qui représente un portefeuille de plus de 200 partenaires et 220 millions d'euros de production annuelle en 2023, de poursuivre ses investissements d'ordre technologique.

Dans une logique de mutualisation, cette opération stratégique va permettre d'acquérir un savoir-faire dans l'exploitation des données partenaires et une maturité sur l'utilisation des différents outils (scoring propriétaire, open-banking...),présentant un intérêt pour Sofinco.

Dans un marché en pleine restructuration et en anticipation de la transposition de la nouvelle directive européenne sur le crédit aux consommateurs, qui va intégrer le paiement fractionné au crédit à la consommation, Sofinco bénéficiera des synergies avec Pledg pour consolider sa position sur le marché du paiement fractionné et offrir à ses 7.000 partenaires des parcours toujours plus performants et innovants.

La réalisation de l'opération est soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière. L'impact de l'opération serait neutre sur le CET1 de Crédit Agricole S.A.

Cotation...

"Nous sommes ravis de cette opération qui confirme le bien-fondé de nos choix et la qualité, tant de notre technologie que de notre portefeuille clients. L'adossement bancaire était l'issue qui s'imposait et CA Consumer Finance est l'acquéreur de prédilection, en raison de nombre de marchands servis, de leur savoir-faire en crédit consommation et la qualité humaine de leurs équipes. L'ensemble des salariés de Pledg se réjouit de soutenir les ambitions de Sofinco" commente Nicolas Pelletier, CEO de Pledg.

"L'acquisition de Pledg est une opportunité pour consolider nos activités sur le paiement fractionné, à la fois sur les parcours e-commerce mais aussi en points de vente. Cette opération nous permet de bénéficier d'une expertise pointue qui va positionner Sofinco comme l'acteur de référence sur le marché Français. C'est un service devenu incontournable pour répondre à la demande de nos différents partenaires et aux clients finaux" conclut Franck Oniga, Directeur général de Sofinco.

À propos de Pledg

Pledg est une fintech française créée en 2016 par Nicolas Pelletier dans le but de faciliter le paiement. Elle fournit aux commerçants des solutions digitales de paiement fractionné, simples, fluides, et adaptées à chaque contexte marchand. Ces options - paiement en plusieurs fois, après la livraison, partagé, ou encore différé - permettent d'optimiser la conversion et les ventes tout en offrant une expérience d'achat innovante aux consommateurs.

Pledg s'adresse aux entreprises opérant en B2C/B2B (sites e-commerce, marketplaces, boutiques physiques), et aux institutions financières souhaitant lancer leur propre solution de facilités de paiement en SaaS.