Crédit Agricole : confirme son engagement sur le marché Panda

Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — Crédit Agricole confirme son engagement sur le marché Panda, avec une seconde émission obligataire benchmark de 1 milliard de CNY à 3 ans. Suite à l'émission Panda inaugurale de décembre 2019, la banque a réalisé avec succès sa seconde émission de titres senior préférés de maturité 3 ans au taux fixe de 3,5% pour un montant de 1 milliard de CNY (équivalent à 123 millions d'euros). Crédit Agricole devient ainsi un émetteur régulier sur le marché obligataire Panda en plein essor, afin de financer ses activités en Chine et diversifier son financement à long terme. Le produit de cette émission servira à financer sa filiale bancaire chinoise entièrement détenue, Crédit Agricole CIB (China) Limited, pour lui permettre de répondre aux besoins de sa clientèle internationale par le biais de financements et de transactions sur les marchés des capitaux.

Cette émission benchmark réussie a été placée auprès d'investisseurs chinois et internationaux sur le marché obligataire chinois et la plateforme Bond Connect à Hong Kong. Le taux de couverture du livre d'ordres de près de 1,64 fois atteste de la confiance continue des investisseurs dans la signature de Crédit Agricole et la reconnaissance de son programme d'émission en yuan chinois (CNY) de 5 milliards, le premier d'une banque française et d'une banque européenne d'importance systémique.

L'opération a bénéficié d'une forte dynamique en Chine grâce au support de sept grandes institutions financières chinoises avec Bank of China, chef de file (Lead Bookrunner et Lead Underwriter), Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, CITIC Securities, China International Capital Corporation Limited et China Merchants Bank, chefs de file associés (Joint-Lead Bookrunners et Joint-Lead Underwriters).

Crédit Agricole CIB (China) Limited, en adéquation avec ses ambitions stratégiques sur le marché obligataire chinois, est aussi intervenue en tant que chef de file associé (Joint-Lead Bookrunner et Joint-Lead Underwriter). L'émetteur, Crédit Agricole S.A., en tant qu'organe central et membre du réseau Crédit Agricole, et ses obligations Panda ont obtenu la notation domestique AAA de l'agence chinoise de notation China Chengxin International Credit Rating.