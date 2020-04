Crédit Agricole conçoit deux robots intelligents pour le traitement de ses pauses-crédit

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Crédit Agricole conçoit deux robots intelligents pour le traitement de ses pauses-crédit. Cette innovation IT est mise à disposition des conseillers et clients des Caisses régionales de Crédit Agricole depuis le 9 avril... Elle permet d'accélérer le traitement des pauses-crédit. Elle illustre la volonté du Crédit Agricole de proposer à ses clients des solutions de report de crédits ultra rapides et sécurisées. En complément des prêts garantis par l'Etat, les mesures de report de crédit proposées par le Groupe permettent de soulager la trésorerie des entreprises et des professionnels, qui subissent le choc lié à l'urgence sanitaire du Covid-19.

Le Crédit Agricole met en service deux robots intelligents de gestion de pause-crédit. Les équipes de Crédit Agricole Technologies & Services, filiale qui développe et gère le système d'information des 39 caisses régionales du Groupe, pleinement engagées en cette période exceptionnelle, ont mis au point cette innovation de traitement de données informatiques en seulement trois semaines.

Concrètement, un premier robot exécute de manière autonome la prise en compte d'une demande de report de crédit par le biais d'une simulation automatisée. Une fois la demande de report validée par le conseiller en agence, ce robot calcule automatiquement le nouvel échéancier de remboursement et envoie la proposition directement au client. Une fois validée par le client, un deuxième robot se charge de concrétiser l'opération.

La robotisation des procédures de ces pauses-crédit constitue un gain de temps considérable pour les conseillers puisqu'elle leur permettra de gagner environ une vingtaine de minutes par dossier.

"Ce dispositif innovant, 100% humain et 100% digital, ne remplace en aucun cas l'échange personnalisé préliminaire ou ultérieur à tout report entre le client et le conseiller" précise l'établissement.

"Notre modèle de banque digitale et humaine démontre à nouveau sa pertinence dans une phase économique inédite. Elle nous permet de nous adapter et de répondre aux besoins urgents de nos clients", souligne Serge Magdeleine, Directeur général de Crédit Agricole Technologies et Services et Directeur de la Transformation Digitale & IT du Groupe Crédit Agricole.

Cette innovation permet d'effectuer des demandes de report de crédit à distance, conformément au dispositif de travail privilégié actuellement en agence.