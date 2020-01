Crédit Agricole CIB rejoint l'Hydrogen Council

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Crédit Agricole CIB rejoint l'Hydrogen Council, initiative mondiale de place sur l'énergie hydrogène, qui rassemble plus de 80 acteurs des secteurs de l'énergie, des transports, de l'industrie et de la finance.

Cette participation permet à la Banque de contribuer, par l'accompagnement de ses clients, au développement de cette énergie de transition et ainsi à l'atteinte des objectifs climat du Groupe Crédit Agricole, en ligne avec l'Accord de Paris.

Selon les prévisions, 18% de la demande énergétique mondiale pourrait être satisfaite par l'hydrogène à horizon 2050, permettant de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effets de serre à hauteur 6 Gt par an, soit 20% de ce qui est nécessaire pour tenir les objectifs de l'accord de Paris.

Cela représente 20 à 25 MdsUSD d'investissements supplémentaires chaque année jusqu'en 2030. Un nouveau groupe "Investors", dont fait partie Crédit Agricole CIB, vient d'être créé au sein de l'Hydrogen Council afin de connecter les investisseurs avec l'industrie dans la perspective d'une expansion mondiale massive des solutions hydrogènes.

Le rôle de Crédit Agricole sera, dans ce cadre, d'accompagner ces projets et aussi d'onboarder de nouveaux acteurs, que ce soit en capital ou en dette...

Jacques Ripoll, Directeur Général de Crédit Agricole CIB commente : "Rejoindre l'Hydrogen Council va nous permettre de renforcer l'accompagnement de nos clients dans l'adoption de cette énergie propre et de partager les meilleures pratiques de marché. Cela s'inscrit naturellement dans la continuité de notre engagement de longue date aux côtés des acteurs de la transition énergétique."

Une équipe sectorielle dédiée à l'énergie hydrogène a été mise en place au sein de Crédit Agricole CIB au niveau mondial. Cette équipe multi-produits regroupe à la fois des experts du Sustainable Banking, des Infrastructures, de Power & Utilities, Oil & Gas et du M&A. Capitalisant sur son expertise de longue date sur l'énergie éolienne et solaire et sa place de leader sur le marché des Green, Social & Sustainability bonds, la Banque proposera des solutions de financement et de conseil sur-mesure. Elle s'appuiera pour cela sur sa plateforme de distribution mondiale.