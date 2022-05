Crédit Agricole CIB améliore son offre de Cash Management en s'associant avec Trustpair

(Boursier.com) — Afin d'accompagner ses clients dans la sécurisation des opérations bancaires sur les marchés internationaux, Crédit Agricole CIB annonce la conclusion d'un partenariat avec la fintech Trustpair, spécialiste de la gestion des risques fournisseurs et clients, de la lutte contre la fraude au virement et de la digitalisation des processus.

Un service additionnel pour garantir la sécurité des transactions

Véritables enjeux pour les directions financières des grandes entreprises, la fraude au virement et la cybercriminalité se sont multipliées ces dernières années, en raison notamment de la digitalisation de leurs activités et de la généralisation du travail à distance. Selon le baromètre mené par Euler Hermes - DFCG en 2021 [1], 2 entreprises sur 3 ont subi au moins une tentative de fraude et 14% des entreprises touchées estiment le préjudice subi à plus de 100.000 euros.

Fort de ce constat, Crédit Agricole CIB choisit de s'associer à Trustpair afin de proposer à ses clients, entreprises et institutions financières non bancaires opérant en France et à l'international, une solution de gestion de risques permettant de valider l'identité des fournisseurs et clients bénéficiaires des paiements, ainsi que les coordonnées bancaires associées, afin d'éviter toute usurpation d'identité et fraude au virement.

La plateforme Trustpair facilite le quotidien des directions financières dans leur lutte contre la fraude en permettant :

-d'assurer un contrôle continu de la base existante des fournisseurs et clients, pour être alerté en temps réel de la survenance d'un risque, et bénéficier de tableaux de bord de pilotage du risque ;

-de digitaliser l'ensemble des processus manuels de contrôle des données des fournisseurs et clients, avec un gain fort en sécurité et temps dédié au sujet ;

-de s'intégrer à leurs outils et processus, grâce aux connecteurs et interfaces de programmation d'application (API).

Ce partenariat, qui s'inscrit dans la stratégie de développement continue de l'offre de Cash Management de Crédit Agricole CIB, permettra aux clients de la Banque de bénéficier d'une gamme complète de services visant à renforcer la sécurisation de leurs transactions, en complément de l'ensemble des outils de sécurité, de contrôle et de traçabilité déjà proposés.

[1] Etude menée en 2021 par la DFCG (l'Association nationale des Directeurs financiers et de Contrôle de gestion) et Euler Hermes auprès de 336 directions financières

