Crédit Agricole : ça bouge chez CIB

(Boursier.com) — Laurent Chenain est nommé Responsable de Corporate & Leveraged Finance de Crédit Agricole CIB à compter du 1er juin. Il succède à Jamie Mabilat qui a rejoint l'Italie en qualité de Senior Country Officer en février dernier. Laurent Chenain est rattaché à Jean-François Balaÿ, Directeur Général Délégué de Crédit Agricole CIB, et reste membre du Comité de Direction de la Banque. Corporate & Leveraged Finance regroupe les activités de financement et de conseil à destination des clients entreprises, des LBOs et du secteur télécoms.