Crédit Agricole : bien orienté avant les résultats

(Boursier.com) — Dans le sillage de BNP Paribas, Crédit Agricole gagne 3,5% à 7,1 euros à la veille de la présentation de ses comptes trimestriels. Le consensus attend un bénéfice net de 479 millions d'euros contre 763 ME un an plus tôt pour des revenus de 4,97 MdsE. Comme pour ses concurrents, le montant des provisions sera scruté de près, crise oblige, tout comme la performance des activités de marché ainsi que l'évolution du capital.