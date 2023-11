Crédit Agricole bat les prévisions !

(Boursier.com) — Crédit Agricole SA a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, aidés par la performance de sa division de financement et d'investissement et de l'activité banque de détail. La banque verte a enregistré sur la période allant de juillet à septembre un résultat net part du groupe en hausse de 33% à 1,75 Milliard d'euros, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant inférieur à 1,40 MdE.

Le produit net bancaire trimestriel est ressorti à 6,34 Milliards d'euros, en hausse de 19% en rythme annuel, battant, ici aussi, le consensus de place qui était de moins de 6 MdsE.

Les activités de financement et d'investissement de la banque ont progressé de plus de 9% au troisième trimestre, soutenues par une progression de 25,6% des activités sur les taux, devises et matières premières.

La banque de détail en France a fait part sur la période des ventes quasiment stables, en hausse de 0,4%.

Les charges ont été bien maîtrisées dans le contexte inflationniste ambiant. Le coefficient d'exploitation ressort à 53,4% sur 9 mois inférieur à la cible PMT et le ROTE à 13,5% traduisant une rentabilité élevée.

Dominique Lefebvre, Président de la SAS Rue La Boétie et Président du Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., a commenté : "Le Groupe réalise de très bons résultats trimestriels. Il poursuit sa mobilisation en faveur de l'accès à la propriété et au logement, ainsi que l'accompagnement des transformations sociétales de long terme. Je tiens à remercier nos élus, nos sociétaires et l'ensemble de nos collaborateurs qui agissent chaque jour au service de leurs clients et des territoires avec engagement et professionnalisme."

"A nouveau de très bons résultats qui s'inscrivent naturellement dans l'extension permanente du modèle du Groupe" a conclu Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A.