Crédit Agricole : avis croisés

(Boursier.com) — Crédit Agricole recule légèrement de 0,7% à 12 euros ce jeudi, alors que parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté son objectif de cours de 12,4 à 13,3 euros, tandis que Jefferies a ajusté le sien de 13,4 à 13,9 euros en restant à l'achat sur le dossier. JP Morgan avait déjà relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la banque verte le mois dernier en visant 15,5 euros, contre 12 euros auparavant. Le ratio rendement/risque de la banque "est très attractif", avec une croissance des revenus plus forte et un potentiel de distribution plus élevé qui n'est pas totalement pris en compte, avait détaillé JPM.

Barclays avait également revalorisé le titre à 14 euros tout en restant à 'surpondérer' sur la valeur, l'une de ses préférées dans le secteur.