Crédit Agricole : augmentation de capital réservée aux salariés

Crédit Agricole : augmentation de capital réservée aux salariés









Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Crédit Agricole annonce le lancement de son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole dans le monde. Crédit Agricole S.A. va ainsi proposer à ses 175.000 salariés d'une ancienneté d'au moins trois mois en France et dans 17 pays à l'international, et à ses anciens salariés retraités, ayant conservé leurs avoirs dans leur PEE en France, une souscription à des actions nouvelles de Crédit Agricole S.A. Dans le cadre de cette augmentation de capital réservée (ACR 2021), le prix de souscription de l'action sera égal à la moyenne arithmétique des cours d'ouverture de l'action entre le 10 septembre et 7 octobre 2021, assortie d'une décote de 20%. La période de souscription sera ouverte entre le 8 et le 22 octobre 2021. Les actions nouvelles seront émises le 2 décembre 2021 et seront éligibles au dividende versé au titre de l'exercice 2021.

Le nombre maximal d'actions à émettre est de 32 millions, soit un nominal de 96 millions d'euros. En cas de souscription de l'intégralité des actions proposées, cette opération aura un effet positif de l'ordre de 9 points de base sur le CET1 de Crédit Agricole S.A. et de 5 points de base sur celui du Groupe Crédit Agricole. L'effet sur le bénéfice par action de Crédit Agricole S.A. serait d'environ -1% et négligeable sur l'actif net tangible par action. L'ACR 2021 s'inscrit dans la politique de participation des salariés à la performance financière du Groupe et d'accroissement progressif de la part des salariés au capital de Crédit Agricole S.A.