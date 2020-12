Crédit Agricole Assurances s'engage auprès des professionnels des secteurs sinistrés par la crise sanitaire

Crédit Agricole Assurances s'engage auprès des professionnels des secteurs sinistrés par la crise sanitaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte de crise sanitaire, Crédit Agricole Assurances renforce son soutien à ses assurés professionnels fragilisés par la COVID19. L'assureur met en oeuvre les nouvelles mesures à destination des TPE et PME des secteurs des cafés, hôtels restaurants, sport, culture, tourisme et événementiel, ayant fait l'objet d'un accord, hier à Bercy, entre les assureurs et le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire.

Crédit Agricole Assurances s'engage ainsi à :

- geler les cotisations des contrats d'assurance multirisque professionnelle de ces entreprises en 2021 ;

- conserver en garantie les contrats de ces entreprises qui connaîtraient des retards de paiement des cotisations dans le contexte de la pandémie et ce pendant le 1er trimestre 2021 ;

- mettre en place gratuitement pour 2021 une couverture d'assistance en cas d'hospitalisation liée à la Covid-19 pour les chefs d'entreprise et leurs salariés dans le cadre de ces contrats



D'ailleurs, dès les premiers jours du second confinement, Crédit Agricole Assurances s'est mobilisé pour accompagner ses clients avec les mesures suivantes :

- maintien des garanties des professionnels, des exploitants agricoles et des entreprises en cas d'incident de paiement (report des mises en demeure) ;

- extension des garanties permettant le travail à distance ;

- suppression de la franchise en cas d'accident pour les professionnels en première ligne durant la période de confinement et lorsque le véhicule est utilisé pour le travail (professionnels de santé, pompiers, gendarmes et enseignants...).

L'ensemble de ces dispositifs viennent compléter le geste de solidarité extra-contractuel de plus de 260 millions d'euros adopté dès le mois d'avril 2020 à destination des assurés ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle avec perte d'exploitation.