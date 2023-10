(Boursier.com) — Crédit Agricole Assurances place avec succès une émission de 500.000.000 d'euros d'obligations subordonnées Tier 2 au taux fixe annuel de 5,875% et fixe à 500.000.000 d'euros le montant d'acceptation maximum de ses Offres de Rachat précédemment lancées.

La Nouvelle Emission a été structurée afin que les obligations nouvellement émises soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II. Les Obligations porteront intérêt au taux fixe annuel de 5,875% jusqu'à leur échéance en 2033. Il est envisagé que les Obligations soient notées par Standard & Poor's, avec une notation "attendue" BBB, et leur admission aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Paris sera sollicitée, sous réserve de l'approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un prospectus qui détaillera les termes et conditions de cette Nouvelle Emission.

La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs, avec une émission souscrite près de quatre fois. Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 25 octobre 2023.

Suite au placement de la Nouvelle Emission, Crédit Agricole Assurances annonce par ailleurs fixer le montant d'acceptation maximum de ses Offres de Rachat à hauteur du montant nominal de la Nouvelle Emission, soit 500.000.000 d'euros. Crédit Agricole Assurances a la faculté de réduire ou d'augmenter le Montant d'Acceptation Maximum et annoncera le montant final des obligations rachetées dans le cadre de ses Offres de Rachat, ainsi que l'allocation entre chaque souche d'Obligations Existantes, à son entière discrétion lors de la publication des résultats définitifs des Offres de Rachat.

Comme précédemment annoncé, les Obligations Existantes objet de l'invitation faite aux porteurs des Obligations Existantes de présenter leurs obligations en vue de leur rachat par Crédit Agricole Assurances sont des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2014 et 2015 par Crédit Agricole Assurances, bénéficiant actuellement d'une clause de grand-père, d'un montant en principal en circulation de 1 milliard d'euros (ISIN FR0012444750) et 750 millions d'euros (ISIN FR0012222297) et portant intérêt aux taux fixes annuels de 4,25% et 4,5% révisables les 13 janvier et 14 octobre 2025, respectivement.