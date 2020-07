Crédit Agricole Assurances place 1 MdE d'obligations subordonnées

Crédit Agricole Assurances place 1 MdE d'obligations subordonnées









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Crédit Agricole Assurances a réalisé avec succès le placement d'une émission de 1 milliard d'euros d'obligations subordonnées (Subordinated Notes) d'une maturité de 10 ans. Ces obligations porteront intérêt au taux fixe annuel de 2% jusqu'à échéance en 2030.

La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.

Placées auprès de plus de 170 investisseurs institutionnels principalement en Europe, les obligations ont bénéficié d'un livre d'ordres diversifié et de qualité. Plus de 3 fois sursouscrit, il témoigne une nouvelle fois de la perception positive qu'ont les investisseurs de Crédit Agricole Assurances.

Cette émission permet à Crédit Agricole Assurances d'optimiser et d'allonger le profil de maturité de ses dettes, de poursuivre la diversification de sa base d'investisseurs, tout en profitant des conditions favorables des marchés pour rembourser par anticipation les instruments de dettes subordonnées souscrits par Crédit Agricole S.A.

Cette émission s'inscrit ainsi dans la continuité de celles réalisées précédemment en 2014, 2015 et 2018 qui avaient permis à Crédit Agricole Assurances de financer notamment le remboursement anticipé de dettes subordonnées souscrites par le groupe Crédit Agricole.

Au niveau du groupe Crédit Agricole, les objectifs de cette émission sont d'améliorer les ratios de solvabilité réglementaires et les ratios Standard & Poor's de Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole Assurances est noté 'A-'/ perspective 'stable' par Standard & Poor's. Les obligations sont notées 'BBB' par Standard & Poor's.

Le règlement des obligations a été réalisé le 17 juillet.