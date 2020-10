Crédit Agricole Assurances et Europ Assistance annoncent la signature d'un accord de partenariat

(Boursier.com) — Crédit Agricole Assurances et Europ Assistance annoncent, ce jour, la signature d'un accord de partenariat qui se traduira, en janvier 2021, par une prise de participation de Pacifica (filiale assurances dommages de Crédit Agricole Assurances) à hauteur de 50% du capital d'Europ Assistance France, principale entité de services d'Europ Assistance portant l'expertise et les moyens du groupe sur le marché français.

A compter de janvier 2022, Crédit Agricole Assurances et ses filiales confieront l'intégralité de leurs activités d'assistance en France à Europ Assistance qui deviendra l'assisteur partenaire des assureurs du groupe Crédit Agricole (Predica, Pacifica, CAMCA, La Médicale).

A travers ce partenariat, entre le premier bancassureur français et l'un des leaders mondiaux de l'assistance, Europ Assistance France a pour ambition de conforter sa position de société d'assistance de référence en France, en termes d'expérience client, de qualité de service et d'innovation au service de tous ses clients partenaires et particuliers. Pour Crédit Agricole Assurances, l'objectif est d'élargir son offre de services, l'activité d'assistance s'inscrivant pleinement dans les ambitions du groupe Crédit Agricole avec notamment, l'accompagnement de ses clients dans tous leurs moments de vie.

Crédit Agricole Assurances et Europ Assistance confirment, à l'occasion de ce partenariat, la stratégie prioritaire d'Europ Assistance France de servir ses clients externes actuels et à venir avec un niveau d'excellence qui a toujours été dans son ADN.

La finalisation de la transaction, prévue début janvier 2021, est soumise à l'approbation des autorités de concurrence compétentes.

Antoine Parisi, Directeur général du groupe Europ Assistance, déclare : "Crédit Agricole Assurances est un groupe reconnu pour l'importance qu'il accorde à la qualité de service. Le fait qu'il porte son choix sur Europ Assistance pour servir ses clients dans leurs moments de stress est une grande marque de confiance pour les équipes d'Europ Assistance qui ont fait de la qualité de service leur priorité. Ce rapprochement entre nos deux groupes témoigne également de nos valeurs communes, centrées sur l'humain."

"Nous sommes confiants dans la capacité du management d' Europ Assistance France à faire réussir ce partenariat et à développer les activités à destination de tout le marché. Les métiers de l'assistance évoluent et s'adaptent aux attentes accrues des clients en développant des services tant à l'occasion de sinistres qu'à la demande. Par son expertise et la qualité de ses prestations, Europ Assistance France représente un partenaire idéal pour répondre aux ambitions services et relations clients du groupe Crédit Agricole. Nous resterons par ailleurs très attachés à ce que ce partenariat continue à servir sur le long terme, les clients externes au groupe Crédit Agricole" conclut Thierry Langreney, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances et Directeur général de Pacifica