Crédit Agricole annonce des résultats meilleurs que prévu au T4

(Boursier.com) — Crédit Agricole SA a publié ce vendredi des résultats supérieurs aux attentes du marché au quatrième trimestre grâce en particulier à la banque d'investissement qui a profité d'un environnement de marché plus favorable qu'en 2018. La filiale cotée du groupe Crédit agricole indique ainsi dans un communiqué que son résultat net trimestriel a grimpé de près de 65% à 1,66 milliard d'euros. Les revenus ont de leur côté progressé de 5,5% à 5,12 milliards d'euros. D'après les prévisions des analystes, la bourse tablait en moyenne sur un bénéfice net de 1,5 MdE.

Le bénéfice par action sous-jacent atteint 0,42 euro par action sur le quatrième trimestre 2019, en hausse de +28,1% par rapport au quatrième trimestre 2018. La rentabilité ressort à un haut niveau avec un ROTE sous-jacent à 11,9%. Le dividende s'inscrira en hausse de 1,4% 2019/2018, à 0,70 euro.

Le groupe bancaire souligne le record de collecte nette en gestion d'actifs, avec un effet de marché favorable, une croissance de +7,7% et de +8,7% du chiffre d'affaires dommages et de protection des personnes en 2019.

Le groupe souligne aussi une conquête dynamique en banque de proximité en France et en Italie (1.800.000 particuliers et entrepreneurs en 2019) et une croissance de la collecte et du crédit (+6,7% déc./déc. en France et en Italie dans les réseaux retail.

Concernant la solidité financière, le ratio CET1 s'inscrit à 12,1% (+0,4 pp déc./sept.), permettant un démantèlement partiel de 35% du Switch au T1-20, relutif pour CAsa.

Le groupe Crédit Agricole a publié pour sa part un RN au T4 de 2,186 MdsE, en hausse de 39,2% T4/T4. Sur 2019, le bénéfice net grimpe à 7,198 MdsE, en hausse de 5,2% par rapport à l'exercice précédent.

Commentant ces résultats et l'activité de Crédit Agricole S.A. au quatrième trimestre 2019 et sur l'année 2019, Philippe Brassac, Directeur Général, a déclaré : "Les résultats sous jacents de Crédit Agricole S.A. sont en hausse de +23,5% ce trimestre, et de +4,0% sur l'année. Tous les pôles métiers contribuent à cette croissance annuelle, grâce à une activité commerciale dynamique, qui se traduit notamment par un gain net de 370.000 clients particuliers et entrepreneurs en France et Italie cette année ; les synergies de revenus atteignent 9 MdsE au sein du Groupe, témoignant de notre potentiel de croissance organique. Enfin, les métiers de Crédit Agricole S.A., et notamment la gestion d'actifs, les services financiers aux institutionnels, et le crédit à la consommation, participent activement à la consolidation européenne, en signant ou en renforçant des partenariats, en France, en Italie ou en Espagne. La croissance de notre profitabilité est solide. Elle est tirée aussi bien par le dynamisme des revenus que par l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, sans obérer les investissements dans le développement de nos métiers. Et elle se fait en maîtrisant les emplois pondérés, et en maintenant le coût du risque à un bas niveau. Notre solidité financière continue d'ailleurs de se renforcer : le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. atteint 12,1%, rendant possible un premier démantèlement du Switch en 2020, et sécurisant notre politique de distribution de 50% en numéraire. Le dividende est en hausse de 1,4% en 2019, pour atteindre 0,70 euro par action, illustrant la performance et la régularité de notre politique de distribution".