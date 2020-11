Crédit Agricole amplifie son action envers les commerçants et restaurateurs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Durement touchés par les mesures sanitaires, les restaurateurs, cafetiers, gérants de salles de sport et stations de ski devront attendre au moins janvier prochain pour pouvoir rouvrir leur commerce. Pour les aider à surmonter la crise, le Crédit Agricole amplifie son action... Partout en France, ces secteurs bénéficieront d'un accompagnement renforcé dans les 39 caisses régionales de Crédit Agricole et au sein de LCL. Les 9.400 conseillers marchés spécialisés du Crédit Agricole contacteront individuellement et de manière proactive leurs clients pour mettre en place des solutions adaptées à leur besoin de trésorerie.

L'établissement financier rappelle que parmi les leviers bancaires existants, de nombreux dispositifs sont activables :

- des prêts garantis par l'Etat (PGE), aux modalités d'amortissement souples, pourront être proposés jusqu'au 30 juin 2021

- des pauses crédits seront accordées dans le cadre de la relation personnalisée avec nos clients.

- l'abonnement monétique des commerçants devenus inactifs par obligation pendant cette période sera remboursé.

En outre, pour permettre aux restaurateurs de développer une activité de vente à emporter ou de livraison quand cela est possible, et plus largement pour les aider à s'adapter aux nouveaux modes de consommation, le Crédit Agricole leur propose de :

- s'équiper en moyens d'encaissement à distance (paiement par lien) ou en mobilité (mini-lecteur de carte bancaire connecté à un smartphone), sans coûts supplémentaires

- bénéficier de l'accompagnement des experts e-commerce du Groupe pour développer leur présence en ligne, se créer un site vitrine voire concevoir un site marchand.

- donner de la visibilité en ligne à leur établissement en bénéficiant de l'audience des sites Internet nationaux et régionaux du Crédit Agricole, parmi les plus visités de France.

Depuis le début de la crise, le groupe Crédit Agricole a répondu à 27,2% des demandes de PGE en France (200.150 professionnels ou entreprises pour 30,3 milliards d'euros). Au 16 octobre, la banque avait accordé 560.000 pauses crédits pour 4,2 milliards d'euros.