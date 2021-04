Crédit Agricole Alpes Provence : un 1er trimestre encourageant

(Boursier.com) — Durant le 1er trimestre 2021, l'activité commerciale de Crédit Agricole Alpes Provence a été soutenue. L'établissement financier a poursuivi son rôle de banquier assureur et a accompagné ses clients notamment sur l'habitat. Dès les premières mesures de confinement, la Caisse Régionale s'était mise en mesure d'accompagner chacun de ses clients tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs, au 31 mars.

Dans les comptes individuels de la Caisse Régionale, le Produit Net Bancaire s'élève à 104,8 millions d'euros. Il est en hausse de +8,4%. Malgré le contexte de taux durablement bas, le PNB d'intermédiation (+8,8%) bénéficie de la dynamique commerciale soutenue et des produits issus des refinancements BCE (TLTRO3). La poursuite de l'équipement des clients permet de développer les produits liés aux commissions de produits et services à +1%.

Dans ce contexte sanitaire et financier inédit, la Caisse Régionale poursuit sa maîtrise des charges de fonctionnement (-2,8%). Le résultat brut d'exploitation affiche une progression de +29,6% par rapport à mars 2020. Sur le plan des risques crédit, le taux de créances douteuses et litigieuses est en net recul à 1,54% (1,99% au 31 mars 2020).

La Caisse Régionale renforce la couverture des risques affectés, avec un taux de couverture porté à 64% (63,7% à fin 2020). D'autre part, la Caisse Régionale a également augmenté ses couvertures des créances saines et sensibles par le biais des provisions non affectées pour les porter à 151,3 ME.

Le Fonds pour Risques Bancaires Généraux a été porté à 69.2 ME, soit un effort de 7 ME supplémentaires sur le 1er trimestre 2021.

Après prise en compte de la charge fiscale, le Résultat Net individuel s'élève à 20,3 ME en hausse de +39,2%.

Les comptes consolidés en normes IFRS intègrent les résultats des entités consolidées ainsi que les retraitements propres aux normes IFRS. Les principaux écarts se traduisent en IFRS : en charges de fonctionnement avec la comptabilisation flat des charges IFRIC 21 (-6,1 ME) et la non comptabilisation de la dotation au Fonds pour Risques Bancaires Généraux (+7 ME).

Le Résultat Net part du groupe aux normes IFRS s'élève à 22,4 ME au 31 mars 2021 (6,8 ME un an plus tôt).

Structure financière saine et solide

La Caisse Régionale a constitué un bilan de liquidité solide permettant de répondre aux besoins de financement de ses clients. Le ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) s'élève à 191,5% au 31 mars 2021.

Conjugué à un ratio CET1 de 19,4% au 31 décembre 2020, niveau largement supérieur aux exigences réglementaires, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence aborde ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide.

Rémunération des CCI et des parts sociales

L'Assemblée Générale a voté le 30 mars 2021 une rémunération des Certificats coopératifs d'investissement à hauteur de 1,63 euro par titre détenu, soit un rendement de 1,62% sur la base du cours au 31 décembre 2020.

La rémunération des parts sociales s'élève à 0,37 euro. Les intérêts aux parts et les dividendes sont distribués le 26 avril.

Rappelons qu'au 31 mar, le Certificat Coopératif d'Investissement Alpes Provence se valorisait à 93 E.

Perspectives

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le Crédit Agricole Alpes Provence, Banque Coopérative, accompagne chacun de ses clients dans ces moments difficiles. Toutes les équipes de la Caisse Régionale sont mobilisées pour soutenir l'économie du territoire et limiter l'impact de cette crise sanitaire. La Caisse Régionale, au côté de ses clients, met en place des mesures fortes permettant d'atténuer les effets de cette crise et finance largement les acteurs du territoire.

Fidèle à ses valeurs, l'Assemblée Générale de la Caisse Régionale a décidé, cette année encore, d'attribuer 3% de son bénéfice distribuable entre :

- la Fondation du Crédit Agricole Alpes Provence qui accompagne des projets dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la santé, du patrimoine et de la recherche,

- CAAP INNOV ECO, fonds de dotation pour le soutien au développement et à l'innovation économique sur ses territoires,

- Ainsi que des actions conduites sur le territoire dans le cadre de notre "Pacte Coopératif Territorial", à dimension sociétale et environnementale.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence, qui a participé aux mesures de soutien annoncées par le Groupe Crédit Agricole pour ses clients entreprises et particuliers pendant la crise, continuera d'agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société, avec la force de son modèle de banque régionale coopérative et mutualiste.