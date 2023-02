Crédit Agricole Alpes Provence : le résultat net consolidé grimpe de 24% en 2022

(Boursier.com) — Les comptes individuels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence laissent apparaître un Produit Net Bancaire de 462,5 millions d'euros. Il est en croissance de 4,3% sur un an.

Le résultat brut d'exploitation affiche une hausse de +5,9% par rapport à décembre 2021.

Sur le plan des risques crédit, après un net recul jusqu'au 3e trimestre 2022, le taux de créances douteuses et litigieuses remonte à 1,5% (1,40% au 31 décembre 2021), impacté par le déclassement d'un dossier de place du secteur de la santé représentant 18 bps de l'encours. Au global, la Caisse Régionale couvre ses créances en défaut (NPL) à un niveau prudent de 55,5 %.

D'autre part, la Caisse Régionale a également augmenté ses couvertures des créances saines et sensibles par le biais de provisions IFRS 9 pour les porter à 205 ME (1,1% de l'encours), en hausse de 32 ME en un an afin d'intégrer l'évolution défavorable du contexte économique pouvant impacter ses encours.

Par ailleurs, la Caisse Régionale a consolidé sa solidité face aux incertitudes économiques latentes, en dotant le Fonds pour Risques Bancaires Généraux de 10 MEUR en 2022, atteignant ainsi un encours de 97,2 ME au 31 décembre.

Après prise en compte de la charge fiscale, le Résultat Net individuel s'élève à 101,1 ME en hausse de +22,9%.

En base consolidée, le PNB est en hausse de +9% dans les comptes NI et le Résultat Net part du groupe aux normes IFRS s'élève à 145,1 ME au 31 décembre 2022 (réintégration du FRBG pour 10 ME et du résultat IFRS des autres entités du périmètre de consolidation pour 26,5 ME). Il croît de +23,9%.

Le ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) s'élève à 116% au 31 décembre 2022. Avec un ratio CET1 de 22,1% au 31 décembre 2022 (21,7% en 2021), niveau largement supérieur aux exigences réglementaires (SREP - 10,6%), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence traverse ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide.