Crédit Agricole Alpes Provence : le résultat net consolidé baisse de 69%

(Boursier.com) — En comptes individuels, la Caisse Régionale Crédit Agricole Alpes Provence dégage sur les 9 mois de l'exercice un Produit Net Bancaire de 290,5 millions d'euros. Il est en baisse à -14,3%. Dans un contexte de taux durablement bas, le PNB d'intermédiation (-6,2%) est toujours pénalisé par les réaménagements accordés aux clients en 2019. Suite à la décision de Crédit Agricole SA de mettre en réserve l'intégralité du résultat de l'exercice 2019, pour se conformer à la recommandation de la Banque Centrale Européenne du 27 mars, la Caisse Régionale n'a pas bénéficié en 2020, de la distribution de dividendes de SAS Rue la Boétie (plus de 34 ME sur l'exercice précédent) et de Sacam Mutualisation (plus de 7 ME en 2019).

Dans ce contexte sanitaire et financier, la Caisse Régionale a mis en place un plan de réduction de charges de fonctionnement (-5,5%).

Le résultat brut d'exploitation affiche une baisse à -27,2% par rapport à septembre 2019.

Sur le plan des risques crédit, le taux de créances douteuses et litigieuses s'établit à 1,84% (1,9% au 31 décembre 2019), et le CA Alpes Provence maintient ses efforts de provisionnement en matière de risques crédit. D'autre part, dans un contexte de dégradation forte de l'économie du territoire, la Caisse Régionale a augmenté ses couvertures par le biais des provisions non affectées de 10,8 ME pour les porter à 140,7 ME.

Après prise en compte de la charge fiscale, le résultat net individuel s'élève à 33,1 ME en baisse de -60,5%.

En comptes consolidés, le Produit Net Bancaire baisse de -16,2%. Le Résultat Net part du groupe aux normes IFRS s'élève à 24,9 ME au 30 septembre 2020, en baisse de -68,9% par rapport au 30 septembre 2019.

Structure saine et solide dans un contexte économique dégradé

La Caisse Régionale a constitué un bilan de liquidité solide permettant de répondre aux besoins de financement de ses clients. Le ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) s'élève à 137,9% au 30 septembre 2020. Conjugué à un ratio CET1 de 17,9% au 30/06/2020, niveau largement supérieur aux exigences réglementaires, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence aborde ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide.

Perspectives

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le Crédit Agricole Alpes Provence, Banque Coopérative, accompagne chacun de ses clients dans ces moments difficiles. Toutes les équipes de la Caisse Régionale sont mobilisées pour soutenir l'économie du territoire et limiter l'impact de cette crise sanitaire. La Caisse Régionale, au côté de ses clients, met en place des mesures fortes permettant d'atténuer les effets de cette crise et finance largement les acteurs du territoire.

L'épidémie de Covid-19 a des impacts négatifs marqués sur l'économie régionale et mondiale. Ces conséquences ont un effet direct sur l'activité et les résultats des contreparties des banques et par ricochet les banques elles-mêmes.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence, qui participe aux mesures de soutien annoncées par le Groupe Crédit Agricole pour ses clients entreprises et particuliers pendant la crise, et qui est engagée dans les mesures annoncées par les pouvoirs publics, constate des impacts sur ses revenus, sur son coût du risque, sur le résultat ainsi que sur la valorisation de ses placements et participations. L'ampleur et la durée de ces effets sont difficiles à déterminer à ce stade.