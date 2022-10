Crédit Agricole Alpes Provence : belle croissance des résultats au 30 septembre

(Boursier.com) — A fin septembre 2022, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence enregistre une hausse de la collecte (+1,2%) particulièrement marquée sur les livrets (+9,8%). Le CA Alpes Provence a poursuivi le développement de l'équipement de ses clients en moyens de paiement (+1,9%) comme en produits d'assurance avec un portefeuille de contrats qui progresse de 3,3%.

Dans les comptes individuels de la Caisse Régionale, le Produit Net Bancaire s'élève à 358,4 ME. Il est en hausse de +5%.

Le résultat brut d'exploitation affiche une hausse de +7,1% par rapport à septembre 2021.

Sur le plan des risques crédit, le taux de créances douteuses et litigieuses poursuit son net recul à 1,27% (1,42% au 30 septembre 2021). La Caisse Régionale couvre ses créances en défaut (NPL) à un niveau conservateur de 63,2% au 30 septembre 2022. Par ailleurs, la Caisse Régionale a consolidé au 1er semestre sa solidité face aux incertitudes économiques latentes, en dotant le Fonds pour Risques Bancaires Généraux de 10 ME. L'encours reste stable au 3e trimestre 2022 à 97,2 ME.

Après prise en compte de la charge fiscale, le résultat net individuel s'élève à 89,2 ME, en hausse de 20,8%.

Les comptes consolidés en normes IFRS intègrent les résultats des entités consolidées ainsi que les retraitements propres aux normes IFRS. Le PNB est en hausse de 12,1% à 390 ME.

Le résultat net part du groupe aux normes IFRS s'élève à 125,6 ME au 30 septembre (réintégration du FRBG pour 10 ME et du résultat consolidé des autres entités du périmètre de consolidation pour 23 ME).

Situation financière

La Caisse Régionale a constitué un bilan de liquidité solide permettant de répondre aux besoins de financement de ses clients. Le ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) s'élève à 164,1% au 30 septembre. Conjugué à un ratio CET1 de 20,4% au 30 juin 22, niveau largement supérieur aux exigences réglementaires (SREP), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence traverse ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide.

Perspectives

Dans un environnement géopolitique incertain marqué par des tensions sur les matières premières et l'énergie, le Crédit Agricole Alpes Provence, Banque Coopérative, accompagne chacun de ses clients dans une perspective de temps long. Toutes les équipes de la Caisse Régionale sont mobilisées pour soutenir l'économie du territoire, développer sa croissance et se positionner comme un moteur de ses transitions. La Caisse Régionale, au côté de ses clients, diversifie ses activités et conforte ses outils pour conseiller, financer et protéger tous les acteurs du territoire : particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités.