Crédit Agricole : adhère à la charte EcoWatt

(Boursier.com) — En cohérence avec son engagement de contribuer à la neutralité carbone à horizon 2050 et de réduire significativement son empreinte environnementale de fonctionnement à horizon 2030, le groupe Crédit Agricole adhère à la charte d'engagement EcoWatt. Le groupe met en place des mesures concrètes visant à agir en faveur d'une consommation d'électricité plus responsable.

En alignant les températures de ses sites sur celles préconisées par l'ADEME (19oC en chauffage, 26oC en climatisation...), en régulant les éclairages de ses 7.400 agences en France, le Groupe réduira ainsi sa consommation. Les engagements pris pour optimiser la consommation d'énergie sur ses deux plus grands campus permettront ainsi de viser une économie d'énergie globale jusqu'à 14% sur 2 ans par rapport à 2019. Le Crédit Agricole s'engage également à sensibiliser ses collaborateurs et ses 27 millions de clients sur le dispositif et relaiera les signaux d'alerte EcoWatt pour les inciter à limiter les tensions sur le système électrique. En cas d'alerte EcoWatt, le Groupe activera les organisations de travail prévues pour assurer la continuité d'activité (travail à distance, présence alternée...), de façon proportionnée et en fonction des sites et des accords en vigueur au sein de chaque entité.

Rappelons que la démarche EcoWatt est développée par le Réseau de transport d'électricité (RTE) et l'Agence de la transition écologique (Ademe). Soutenue par le ministère de la Transition écologique, elle vise à réduire ou décaler la consommation électrique des Français lors de périodes de fortes tensions sur le système électrique (envoi d'un signal d'alerte rouge).