Crédit Agricole accompagne Omni-Pac Group et Latour Capital dans la mise en place d'un LBO vert

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Omni -Pac Group, spécialisé dans des solutions écologiques en fibre moulée pour les domaines alimentaire, médical et industriel sera désormais adossé à un nouveau sponsor majoritaire, Latour Capital, qui l'accompagnera dans sa croissance.

Ce changement d'actionnaire sous format LBO a nécessité la mise en place d'un financement senior arrangé par le groupe Crédit Agricole (Crédit Agricole CIB, arrangeur mandaté et coordinateur ESG ; LCL, arrangeur mandaté, agent, agent des sûretés et coordinateur ESG - et le Crédit Agricole du Morbihan, arrangeur mandaté et coordinateur ESG-) et HSBC (Arrangeur Mandaté). Cette opération a été souscrite par un pool d'une dizaine de prêteurs, dont des banques relationnelles du Groupe Omni-Pac et des fonds de dettes français.

Cette opération représente une innovation majeure en terme de finance durable et souligne la nature intrinsèquement "verte" de l'activité du Groupe Omni-Pac. En effet, 100% de l'activité d'Omni-Pac Group contribuant directement à la préservation de l'environnement en ligne avec la définition de la Taxonomie Durable de l'UE, le financement a pu être structuré en LBO vert ("financement à levier vert"), en ligne avec les Green Loan Principles publiés par la Loan Market Association.

L'alignement de l'activité d'Omni-Pac Group à la définition de la Taxonomie Européenne a été certifié par EthiFinance, agence d'analyse et de conseil extra-financiers. Enfin, cette certification a permis au Groupe Omni-Pac de bénéficier d'une amélioration significative de ses conditions de financement.

Acteur de l'économie circulaire depuis 60 ans en Bretagne, en Allemagne puis au Royaume-Uni, Omni-Pac Group est un leader pan-européen de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'emballages en fibre moulée à destination de quatre principaux marchés finaux : l'avicole, l'agro-alimentaire, le médical et le sur-mesure. Le groupe connaît un fort développement d'activité grâce à son excellence opérationnelle, sa diversification réussie vers des marchés porteurs, sa capacité d'innovation et son savoir-faire technique dans la fabrication de moules spécifiques.