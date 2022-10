(Boursier.com) — Après avoir publié en 2019 sa stratégie climat, le groupe Crédit Agricole a renforcé la portée de son Projet Sociétal en prenant de nouveaux engagements fin 2021. Le premier d'entre eux consiste à contribuer à la neutralité carbone à horizon 2050 en réduisant significativement son empreinte environnementale de fonctionnement à horizon 2030. Ainsi, le groupe Crédit Agricole participe à la mobilisation nationale en faveur de la sobriété énergétique et annonce un plan de réduction de sa consommation d'énergie. Au-delà des actions déjà lancées à moyen terme visant à renforcer l'efficacité énergétique de ses bâtiments par des usages plus adaptés (rénovation importante des sièges et agences), le Crédit Agricole accélère sa mobilisation en faveur de la sobriété énergétique.

Aussi, le Groupe, au travers de ses métiers et de ses entités et en tenant compte de leurs spécificités, mettra en oeuvre les principes suivants... D'une part, le Crédit Agricole s'engage en tant que consommateur en adaptant les éclairages dans les 7.400 agences du Groupe en France, en alignant les températures sur celles préconisées par l'ADEME. En outre, le Crédit Agricole s'engage en tant qu'employeur en déployant les bonnes pratiques et en mettant en oeuvre un programme de transformation de sa consommation énergétique. Le Crédit Agricole s'engage aussi en tant qu'entreprise en promouvant les éco-gestes auprès de ses clients particuliers et institutionnels

Le Crédit Agricole va contribuer également en accélérant l'avènement des énergies renouvelables avec la poursuite des investissements et des financements au sein des territoires et le lancement de Crédit Agricole Transitions & Energies qui va progressivement se positionner sur deux métiers complémentaires : le métier de Conseil, et le métier de producteur d'énergies renouvelables.