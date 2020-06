Crédit Agricole a porté plus du quart des demandes de PGE

(Boursier.com) — Le groupe Crédit Agricole soutient ses clients entreprises, professionnels et agriculteurs afin de les aider à relancer leur activité au plus vite. Ainsi, depuis la mise en oeuvre du prêt garanti par l'Etat : 163.348 Prêts Garantis par l'Etat (PGE) ont été demandés par les clients des Caisses régionales de Crédit Agricole, de LCL et de CACIB pour un montant de 24,5 milliards d'euros. Ils représentent 28,2% des PEG.

Seulement 2,18% de ces demandes sont non éligibles au PGE. Le Groupe Crédit Agricole indique chercher avec ces clients des solutions alternatives pour les aider à surmonter la crise.

En outre, Crédit Agricole note que 557.320 crédits concernant l'ensemble des marchés font l'objet d'une pause pour un montant de 4,2 MdsE d'échéances reportées dont 345.249 pour les entreprises, professionnels et agriculteurs représentant 3,6 MdsE.