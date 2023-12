Crédit Agricole : +30% depuis le 1er janvier !

(Boursier.com) — Crédit Agricole monte encore de 0,9% à près de 13 euros, ce qui porte à 30% la hausse du titre depuis le 1er janvier, alors que RBC Capital a ajusté son objectif sur la banque verte de 13,50 à 15,50 euros avec un avis à 'performance sectorielle'. La Société Générale était déjà repassée de 'conserver' à 'acheter' sur l'établissement avec un objectif de cours réhaussé de 12,20 à 13,50 euros, tandis que le groupe a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, aidés par la performance de sa division de financement et d'investissement et de l'activité banque de détail. La banque a enregistré sur la période allant de juillet à septembre un résultat net part du groupe en hausse de 33% à 1,75 Milliard d'euros, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant inférieur à 1,40 MdE.

Le produit net bancaire trimestriel est ressorti à 6,34 Milliards d'euros, en hausse de 19% en rythme annuel, battant, ici aussi, le consensus de place qui était de moins de 6 MdsE.

Les activités de financement et d'investissement de la banque ont progressé de plus de 9% au troisième trimestre, soutenues par une progression de 25,6% des activités sur les taux, devises et matières premières. La banque de détail en France a fait part sur la période des ventes quasiment stables, en hausse de 0,4%. Les charges ont été bien maîtrisées dans le contexte inflationniste ambiant. Le coefficient d'exploitation ressort à 53,4% sur 9 mois inférieur à la cible PMT et le ROTE à 13,5% traduisant une rentabilité élevée.

Parmi les autres avis de brokers, MedioBanca avait relevé sa recommandation à 'neutre' en visant un cours de 13,1 euros.

Accord conclu

Le Crédit Agricole a annoncé par ailleurs dernièrement qu'il cesserait de financer tout nouveau projet d'extraction d'énergies fossiles et qu'elle publierait son exposition à ce secteur dans le cadre de ses nouveaux objectifs en matière de climat... Cette annonce fait suite à l'accord conclu lors de la conférence des Nations unies sur le climat à Dubaï (COP28) entre les représentants de près de 200 pays, qui ont convenu de commencer à réduire la consommation mondiale de combustibles fossiles afin d'éviter les pires conséquences du changement climatique.

Crédit Agricole a déclaré qu'il triplerait son financement annuel des projets d'énergie renouvelable d'ici 2030 pour atteindre 3 milliards d'euros.

Le groupe promet également d'augmenter de 80% l'exposition de Crédit Agricole CIB, sa banque de financement et d'investissement, aux énergies bas-carbone entre 2020 et 2025 pour atteindre 13,3 milliards d'euros en 2025.

La banque va aussi arrêter les "financements corporates" pour les producteurs indépendants, consacrés exclusivement à l'exploration ou la production de pétrole et gaz. "Face à l'urgence climatique, nous devons amplifier notre action vers les solutions qui permettront à la société de se transformer", a expliqué le directeur général du groupe Philippe Brassac.