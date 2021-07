Création du consortium Alp'Hyne Mont Blanc pour développer un réseau de stations de distribution d'Hydrogène renouvelable en Haute-Savoie et dans l'Ain

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Les équipes d'Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc, Akuo et Bouygues Energies & Services s'associent pour la constitution de Alp'Hyne Mont-Blanc, un consortium ayant pour ambition de concevoir, construire, maintenir et exploiter un réseau de distribution d'Hydrogène renouvelable produit par électrolyse de l'eau à partir d'électricité verte locale produite en Haute-Savoie et dans l'Ain.

"Avec une autonomie supérieure à l'électrique et zéro émission, la solution hydrogène est prometteuse pour la qualité de l'air particulièrement pertinente pour la vallée de l'Arve et le Genevois français" commente le groupe.

Par cette action, ATMB, Akuo et Bouygues Energies & Services poursuivent leur engagement pour réduire l'empreinte écologique sur le territoire, et celle de leurs clients...

Le projet de stations à hydrogène renouvelable

Les partenaires, au terme d'une large consultation des acteurs locaux depuis octobre 2020, décident de mettre en commun leurs expertises dans le secteur de l'hydrogène renouvelable afin de promouvoir en Haute-Savoie et dans l'Ain l'usage de carburants alternatifs en remplacement de motorisations thermiques.

Le projet consiste en la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'un écosystème local, à savoir :

-plusieurs centrales de production d'hydrogène renouvelable,

-des moyens d'acheminement vers des stations de distribution,

-une infrastructure de stations de distribution d'hydrogène répondant aux besoins des futurs clients

-des moyens de stockage de cet hydrogène pour anticiper les demandes.

Conscientes des atouts incontestables que présente l'Hydrogène renouvelable pour le remplacement des énergies carbonées, les trois acteurs sont fiers de s'engager ensemble dans un projet de partenariat portant sur le déploiement d'un maillage de stations "d'hydrogène renouvelable", dans la vallée de l'Arve et le Genevois Français.

Les prochaines étapes

En vue de répondre à l'appel à projet Territoire de l'ADEME (septembre 2021), les équipes d'Alp'Hyne ont pour mission de rassembler et fédérer les acteurs économiques et les collectivités qui ont à coeur de participer au projet de transformation du transport en Haute-Savoie.

Leur objectif est de nouer des partenariats avec des entreprises ou des sociétés locales qui souhaitent contribuer à cette transition énergétique par le biais de l'acquisition de véhicules hydrogènes ou la reconversion de flottes de véhicules. Leur travail porte également sur le choix du lieu le plus adapté à la production et au stockage d'hydrogène vert.

Fédérer un écosystème d'acteurs locaux

Le développement de ce projet ambitieux s'appuie sur la volonté du consortium de fédérer des acteurs locaux souhaitant s'alimenter en hydrogène renouvelable. Pour contribuer au développement d'une mobilité décarbonée et promouvoir l'ascension d'Alp'Hyne dans sa démarche environnementale, les acteurs intéressés peuvent contacter le groupement à partir de l'adresse mail qui suit : hydrogene@atmb.net