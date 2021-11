CRCAM Touraine Poitou : net rebond des bénéfices

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2021, Crédit Agricole de Touraine Poitou observe une croissance de +13,5% de son Produit Net Bancaire, à 217,6 millions d'euros.

Les charges sont en légère baisse (-0,7%), démontrant une gestion saine puisqu'elles intègrent un renforcement des effectifs commerciaux et des investissements continus dans le digital et dans le réseau d'agences.

Le coût du risque ressort à 9,6 ME avec un renforcement des provisions d'anticipations de 9,6 ME. Le poids des encours en défaut est en baisse constante sur la période (1,6%, -0,38 pt sur 1 an) et le taux de couverture par les provisions est maintenu à 61,5%.

Le résultat net social est en hausse de +81% à 56,6 ME et de 3,9 % comparé à 2019, année où les dividendes Crédit Agricole SA avaient été versés à fin septembre.

Le résultat net consolidé en normes internationales (IFRS) s'élève à 63,5 ME (+109%).

Marqueurs de solidité financière, les fonds propres sont en hausse à 2,4 milliards d'euros. Le ratio de solvabilité s'élève à 23,2% au 30 juin 2021 pour une exigence réglementaire de 10,5%.