CRCAM Sud Rhône Alpes : un niveau de solvabilité très élevé

(Boursier.com) — Le PNB de la CRCAM Sud Rhône Alpes s'établit à 103,5 millions d'euros au 31 mars 2022, en augmentation de +10,6% sur un an en lien avec l'activité commerciale (conquête, équipement bancaire et assurances, crédits) ainsi qu'un coût de refinancement bénéficiant des effets du TLTRO et des optimisations du passif poursuivies l'année dernière. Les charges de fonctionnement, d'un montant de 66,5 ME, enregistrent un accroissement de +2,1% sur un an lié notamment à l'évolution de l'intéressement et participation. Retraité de cet élément, la hausse des charges de fonctionnement est de +0,7% en 2022.

Après prise en compte d'une dotation au FRBG de 2 ME (fonds de risques bancaires généraux), de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social s'établit à 22 ME en augmentation de +28,5% sur l'année.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 18,8 ME, en augmentation de +76% par rapport à un 1er trimestre 2021 qui n'était pas représentatif de l'exercice 2021.

Large couverture des besoins de financement

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s'élève à 16,1 milliards d'euros, représentant environ 64% du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 121% au 31 mars 2022. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 77% du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs des clients s'élève à 24,5 MdsE, démontrant largement la couverture des besoins de financement des territoires de la Caisse Régionale qui s'élèvent à 19,6 MdsE.

L'endettement de marché court terme est de 0,3 MdE, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d'une valeur de 4,2 MdsE. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 166,3% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 160,8% au 31 mars 2022.

Les fonds propres prudentiels de la Caisse, composés en intégralité de Core Tier one, s'élèvent à 1,64 MdE au 31 décembre 2021. La Caisse régionale dispose d'un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 21,25%.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s'est renforcé au cours de cet exercice lui permettant de confirmer sa capacité de développement et d'accompagnement de ses clients et de son territoire.

Perspectives

Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques ses clients, le Groupe Crédit Agricole et la Caisse régionale Sud Rhône Alpes font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses).

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a lancé l'année dernière son nouveau projet d'entreprise CAP'25 avec des ambitions sur les 5 prochaines années, déclinées en 4 orientations : Client, Humain, Performance et Territoire/RSE.

L'évolution de l'organisation commerciale du réseau de proximité déployée en avril est un des premiers chantiers concrets mis en oeuvre. Il a pour objectif d'offrir aux clients une relation plus personnalisée et un interlocuteur dédié pour le conseil sur l'ensemble de ses différents projets.

La Caisse Régionale Sud Rhône Alpes reste très engagée pour accompagner ses clients, avec la mobilisation en proximité des équipes pour la mise en place des PGE résilience.

Les producteurs du territoire ont été à nouveau touchés par les épisodes de gel de printemps, et CRCAM Sud Rhône Alpes entend rester à leurs côtés pour intervenir au plus tôt auprès des assurés sinistrés, adapter la trésorerie à cette situation difficile.

En outre, plusieurs initiatives ont été prises au national et en région avec les Caisses Locales pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens : participation financière à un fonds d'urgence en partenariat avec des ONG, ouverture facilitée d'un compte bancaire, soutien des associations d'accueil du territoire...

Dans une année 2022 qui sera chahutée par les effets de la crise sanitaire et économique, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes continuera d'agir dans l'intérêt de ses clients et de la société.