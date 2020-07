CRCAM Sud Rhône Alpes : les résultats se tassent au 1er semestre mais le bilan reste solide

(Boursier.com) — Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s'établit à 177,9 millions d'euros au 30 juin 2020, en diminution de -23,6% par rapport à l'an dernier. Cette baisse du PNB est marquée par l'absence de dividendes de SCI et de SAS Rue La Boétie (+39 ME en juin 2019) et par des résultats techniques ADE. L'impact du confinement lié à la crise COVID a aussi eu des répercussions au niveau du développement de l'activité.

Les charges de fonctionnement de CRCAM Sud Rhône Alpes enregistrent une baisse de -6,3% sur un an (soit -8,2ME) et s'établissent à 122,1 ME. Cette diminution s'explique par la baisse des charges de personnel plus particulièrement par la diminution de l'intéressement et participation.

Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est au plus bas, à 1,08%. Le coût du risque crédits s'élève à 21 ME, marqué par une provision IFRS 9 de 17,1 ME en anticipation des effets macro-économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Le résultat net social s'établit à 15,4 ME (63,9 ME en juin 2019). Le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 10 ME (56,1 ME en juin 2019).

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s'élève à 14,4 milliards d'euros, représentant environ les deux tiers du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 124,5 % au 30 juin 2020. Les prêts octroyés à la clientèle représentent 74% du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de clients s'élève à 23,1 MdE. La situation excédentaire de liquidité mène la Caisse Régionale à une situation prêteuse net à court terme à hauteur de 0.9 MdE.

Les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) s'élèvent à 3,6 MdsE. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 118,5% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 139,6% au 30 juin 2020.

Les fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s'élèvent à 1,4 MdE au 31 mars 2020. La Caisse régionale dispose d'un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 18,2%.

Le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme sa solidité et sa capacité d'accompagnement de ses clients dans un contexte qui devrait être perturbé au cours des prochains mois.

Perspectives 2020

La Caisse régionale Sud Rhône Alpes rappelle qu'avec l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, elle s'est pleinement mobilisée et continuera à se mobiliser pour soutenir et accompagner ses clients face à la crise économique résultant de la pandémie de Covid-19, tout en protégeant ses collaborateurs. La continuité et l'accessibilité des services bancaires et assurantiels ont été garantis. Les collaborateurs de l'établissement financier se sont mobilisés pour répondre aux sollicitations des clients, et pour les contacter pro-activement. La caisse a adapté les délégations de ses collaborateurs pour permettre une grande autonomie et une très bonne réactivité dans le contexte exceptionnel du COVID19.