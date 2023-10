CRCAM Sud Rhône Alpes : les comptes se tassent sur 9 mois

(Boursier.com) — Le PNB de la CRCAM Sud Rhône Alpes s'établit à 324,2 ME au 30 septembre, en baisse de -4,3% sur un an en raison de l'impact de la hausse très rapide des taux qui impacte défavorablement la marge d'intermédiation. La couverture du risque de taux ainsi que la diversification des revenus (hausse des commissions de 4,4% en lien avec l'activité soutenue) amortissent l'effet du pincement de la marge crédit. Les revenus liés aux placements progressent de + 17,6% du fait notamment des dividendes du Groupe. Les charges de fonctionnement, d'un montant de 212,4 ME, enregistrent un accroissement de + 1,9% sur un an lié notamment à l'évolution des salaires et des dépenses affectées par l'inflation.

Le coût du risque atteint 19,3 ME sur les trois premiers trimestres (20,1 ME en 2022) du fait de provisions sur certains dossiers individuels. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours reste maîtrisé à 1,23%.

Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social à fin septembre 2023 s'établit à 81,2 ME, en baisse de -5,4% sur un an.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe au 30 septembre 2023 s'établit à 79,7 ME, en évolution de -17,4% par rapport à 2022 qui était élevé.

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s'élève à 16,3 MdsE, représentant environ 59% du bilan de la Caisse régionale. L'endettement de marché court terme est de 0,3 MdE, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d'une valeur de 2 MdsE. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 120% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 110% au 30 septembre 2023. Les fonds propres prudentiels, composés en quasi-intégralité de Core Tier one, s'élèvent à 1,67 MdE (données au 30 juin 2023).

La Caisse régionale dispose d'un niveau de solvabilité élevé avec un ratio CRD5 à 20,46%. Le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme donc la robustesse de la Caisse régionale ainsi que sa capacité de développement et d'accompagnement de ses clients sur son territoire.

Perspectives

Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques pour nos clients, le Groupe Crédit Agricole et la Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses). La diversité de la clientèle, l'intensité de la relation clientèle et la présence de la caisse sur le territoire sont des éléments forts de robustesse, particulièrement dans la période actuelle.

Le contexte financier est, depuis plusieurs mois, très marqué par la remontée brutale des taux. Les impacts de cette hausse des taux sur les résultats financiers de la Caisse se font sentir sur nos résultats au 30 septembre avec une baisse de la marge d'intermédiation, du fait de l'évolution rapide du coût de la ressource. Dans le même temps, la production de crédits permet progressivement de renouveler le taux moyen de l'actif mais à un rythme plus lent car l'encours crédits est majoritairement à taux fixe, ce qui préserve le pouvoir d'achat des clients emprunteurs.

Comme constaté dans nos comptes trimestriels, la diversité des métiers de la Caisse Régionale génère une croissance des revenus, issus des commissions et des placements, qui vient partiellement compenser la baisse de la marge d'intermédiation.