CRCAM Sud Rhône Alpes : le niveau des ratios s'est renforcé

CRCAM Sud Rhône Alpes : le niveau des ratios s'est renforcé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s'établit à 400,8 millions d'euros au 31 décembre 2020, en baisse de -4,3% sur un an. La crise sanitaire et les périodes de confinement ont eu des répercussions au niveau du développement de l'activité et des commissions associées. Ce PNB intègre la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre. Cette distribution d'un montant de 33,1 ME pour la Caisse régionale est équivalente à l'acompte sur dividende SAS Rue La Boétie qui aurait été perçu au 2e trimestre 2020 si les recommandations de la BCE n'avaient pas conduit Crédit Agricole SA à renoncer à distribuer un dividende. Il est rappelé que la distribution de la SAS Rue La Boétie s'était élevée à 32,7 ME en 2019.

Dans le cadre de sa stratégie d'optimisation du coût du passif et d'optimisation des excédents de liquidité, la Caisse régionale a procédé durant l'exercice au remboursement anticipé d'une partie de sa dette de marché long terme en contrepartie d'indemnités financières (soultes). L'impact net de ces opérations sur le PNB sur 2020 est de -10,1 ME. Cette opération a pour conséquence de baisser sensiblement le coût moyen de son passif sur les années à venir en cohérence avec l'évolution de l'actif.

Les charges de fonctionnement, d'un montant de -258,9 ME, restent maîtrisées en dépit de l'accroissement des coûts liés à la crise sanitaire et l'accroissement des taxes et cotisations aux fonds réglementaires. Le coût du risque de la Caisse Régionale s'élève à 18.8 ME, marqué par une dotation aux provisions IFRS9 de 13 ME en anticipation des effets macro-économiques de la crise sanitaire. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est au plus bas, à 1,02%.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social s'établit à 80,5 ME en baisse de -18% sur l'année.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 47,5 ME (93,4 ME en décembre 2019). Ce résultat consolidé n'intègre pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre, alors que les distributions habituelles de la SAS Rue La Boétie sont enregistrées dans le résultat consolidé. Ceci explique pour une partie l'écart entre le résultat en normes françaises et le résultat consolidé, ainsi que la variation constatée entre 2019 et 2020.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s'élève à 15,1 MdE, représentant environ 60% du bilan de la Caisse régionale. L'endettement de marché court terme est de 444 ME, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d'une valeur de 4,9 MdEUR. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 mois de 2020 de ses différentes composantes s'élève à 129,74% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 166,89% au 31 décembre 2020.

Les fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s'élèvent à 1,45 MdE (données au 30 septembre 2020). La Caisse régionale dispose d'un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 estimé à 18,41%. Le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s'est renforcé au cours de cet exercice, lui permettant de confirmer sa capacité de développement et d'accompagnement de ses clients et de son territoire.

