CRCAM Sud Rhône Alpes : le niveau de solvabilité reste très élevé

(Boursier.com) — Le PNB de la CRCAM Sud Rhône Alpes s'établit à 242,7 millions d'euros au 30 juin 2022, en augmentation de +14,4% sur un an, soit une hausse de 30,5 ME en lien avec l'activité commerciale, la progression des dividendes perçus de SAS Rue La Boétie (41 ME) et une reprise de 12,6 ME de la provision Epargne Logement du fait de l'évolution des taux.

Le coût du risque atteint 16,9 ME sur le semestre. Le résultat net social du premier semestre 2022 s'établit à 67,8 ME, en augmentation de +20% sur le 1er semestre 2021 du fait principalement d'éléments particuliers (reprise provision Epargne Logement, dividendes SAS Rue La Boétie élevés).

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 72,8 ME, en évolution annuelle de +28%.

L'endettement de marché court terme est de 0,4 MdE, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d'une valeur de 4,1 MdsE. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 155% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 181,2% au 30 juin 2022.

Les fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s'élèvent à 1,63 MdE au 31 mars 2022. La Caisse régionale dispose d'un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 20,83%.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s'est renforcé au cours de cet exercice lui permettant de confirmer sa capacité de développement et d'accompagnement de ses clients et de son territoire.

Perspectives 2022

Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques pour nos clients, notre territoire, le Groupe Crédit Agricole et notre Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses).

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a lancé l'année dernière son nouveau projet d'entreprise CAP'25 avec les ambitions des cinq prochaines années, déclinées en quatre orientations : Client, Humain, Performance et Territoire/RSE. L'évolution de l'organisation commerciale du réseau de proximité déployée en avril est un des premiers chantiers concrets mis en oeuvre.

Dans une année 2022 chahutée par les effets de l'inflation et des mouvements significatifs des taux, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes compte continuer plus que jamais d'agir dans l'intérêt de ses clients et de la société.