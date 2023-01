CRCAM Sud Rhône Alpes : de solides comptes 2022

(Boursier.com) — Le PNB de la CRCAM Sud Rhône Alpes s'établit à 429,7 millions d'euros au 31 décembre 2022, en augmentation de +5,3% sur un an. Cette hausse provient à la fois de l'activité commerciale mais aussi de la progression des dividendes perçus de SAS Rue La Boétie et SACAM Mutualisation (47,5 ME vs 31,5 ME) et de la reprise de 12,6 ME de la provision Epargne Logement du fait de l'évolution des taux. Ces deux derniers éléments avaient déjà été constatés au 30 juin 2022.

Les charges de fonctionnement, d'un montant de 277,3 ME, enregistrent un accroissement de +5,1 % sur un an. Cette augmentation s'explique notamment par une hausse des taxes, des frais de personnel mais également des autres charges de fonctionnement qui intègrent les effets du contexte inflationniste.

Le coût du risque atteint 25,7 ME sur l'année 2022 et tient compte du défaut d'une contrepartie entreprise au cours du 4e trimestre. Retraité de cet élément, le coût du risque serait proche du niveau de 2021. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est maintenu à un niveau bas de 1,11%.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social au 31 décembre 2022 s'établit à 94,9 ME, en hausse de 0,8% par rapport à 2021.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 118,2 ME, en évolution annuelle de +10,3%.

L'endettement de marché court terme est de 0,5 MdE, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d'une valeur de 4,1 MdsE. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 157% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 109% au 31 décembre 2022, après un remboursement partiel de TLTRO en décembre. Les fonds propres prudentiels s'élèvent à 1,69 MdE (données estimées 31 décembre 2022).

La Caisse régionale dispose d'un niveau de solvabilité élevé avec un ratio CRD4 à 20,72%.

Perspectives 2023

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuivra, en 2023, le déploiement de son projet d'entreprise CAP'25 avec les ambitions déclinées en quatre orientations : Client, Humain, Performance et Territoire/RSE.

L'évolution de l'organisation commerciale du réseau de proximité déployée en avril 2022 était un des premiers chantiers importants et devrait donner sa pleine mesure en 2023. Il a notamment pour objectif d'offrir aux clients une relation plus personnalisée et un interlocuteur dédié pour le conseil sur l'ensemble de ses différents projets.

La Caisse Régionale Sud Rhône Alpes restera très engagée pour accompagner ses clients face aux défis qui sont les leurs, notamment dans la transition énergétique, un des axes du plan moyen long terme du Groupe Crédit Agricole, mais également dans le déploiement de la nouvelle assurance climatique auprès de nos clients agriculteurs.

Le contexte financier est, depuis plusieurs mois, très impacté par la remontée brutale des taux. La situation géopolitique continue d'être très instable. Les perspectives économiques restent incertaines en 2023, avec des impacts potentiels sur les risques et les marges dégagées sur l'activité bancaire. Pour autant, en 2023, "la Caisse Régionale, forte de son modèle mutualiste et diversifié, sera toujours mobilisée pour agir dans l'intérêt de ses clients et de la société", assure le groupement.