CRCAM Sud Rhône Alpes : bonne solidité financière malgré la baisse des résultats









(Boursier.com) — Le PNB de la Caisse régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s'établit à 258,4 millions d'euros au 30 septembre 2020, en diminution de -21,6% par rapport à l'an dernier. Cette baisse du PNB est principalement marquée par l'absence de dividendes SAS Rue La Boétie et SAS Sacam Mutualisation ainsi que de plus-values SCI (effet de base de 45,8 ME en septembre 2019). L'impact du confinement lié à la crise COVID a également eu des répercussions au niveau du développement de l'activité.

Les charges de fonctionnement enregistrent une baisse de -4,3% sur un an (soit -8,4 ME) et s'établissent à 186,6 ME. Cette diminution s'explique par la baisse des charges de personnel et plus particulièrement par celle de l'intéressement et participation en lien avec l'évolution du résultat.

Le résultat brut d'exploitation est de 71,7 ME (-46,8%). Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est au plus bas, à 1,08%. Le coût du risque crédits s'élève à -8,2 ME, marqué par une provision IFRS 9 de -8,8 ME en anticipation des effets macro-économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social s'établit à 35,6 ME (86,4 ME en septembre 2019). Le résultat net consolidé (RNPG) est de 28,8 ME. Il recule de -63,9%.

Les fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier One, s'élèvent à 1,4 milliard d'euros (données au 30 juin 2020). La Caisse régionale dispose d'un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 17,75%. Le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme sa solidité et sa capacité d'accompagnement de ses clients dans un contexte qui devrait être perturbé au cours des prochains mois.

Perspectives

Contrairement à la crise de 2007-2008 dont l'origine était bancaire, la crise actuelle est d'origine sanitaire et les établissements bancaires sont des acteurs majeurs de la remédiation du volet économique de cette crise. Les banques françaises sont mieux armées que par le passé et présentent des fondamentaux solides pour faire face à cette crise. Parmi celles-ci, le Groupe Crédit Agricole et par conséquence notre Caisse régionale est l'enseigne qui fait preuve des fondamentaux les plus solides du marché (Ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses) , explique l'établissement financier.

La Caisse régionale Sud Rhône Alpes rappelle qu'avec l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, elle est pleinement engagée pour soutenir et accompagner ses clients face à la crise économique résultant de la pandémie de Covid-19, tout en protégeant ses collaborateurs. La continuité et l'accessibilité des services bancaires et assurantiels est garantie. Les automates, agences, et accès digitaux sont disponibles pour accompagner tous les clients au quotidien.